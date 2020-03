Coronavirus: Coltorti (M5S), 'bene intervento Conte, ora reddito emergenza'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - “Siamo tutti chiamati a dare il massimo per affrontare al massimo delle nostre possibilità nel momento più buio della nostra Repubblica dal secondo dopoguerra. Bene ha fatto ieri il presidente Conte a rendere disponibili da subito i Fondi di solidarietà comunali. 4,5 miliardi di euro per far fronte alle difficoltà date dall’emergenza COVID-19. Di queste risorse 400 milioni saranno disponibili per i buoni spesa per tutti quei cittadini che, in queste ore drammatiche, non riescono nemmeno a far fronte a esigenze primarie come, appunto, fare la spesa. E’ una risposta, immediata e tempestiva, alle difficoltà enormi che stanno affrontando tante famiglie su tutto il territorio nazionale". Lo afferma il senatore M5S Mauro Coltorti, presidente della commissione Infrastrutture del Senato.

"Famiglie -ricorda- che hanno perso il lavoro, che non hanno più un reddito. Ma non finisce qui perché stiamo lavorando anche a un Reddito di emergenza, una misura eccezionale per milioni di lavoratori che non hanno più un lavoro, precari, stagionali o lavoratori intermittenti. Il governo c’è e nessuno dovrà rimanere indietro e far fronte da solo a questa emergenza che coinvolge tutti, nessuno escluso”.