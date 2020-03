Palermo: Polizia arresta ricercato, irreperibile da agosto

Palermo, 29 mar. (Adnkronos) - La Polizia di Stato di Palermo ha tratto in arresto un giovane, Giuseppe Stemma, irreperibile dallo scorso agosto, quando si era allontanato arbitrariamente da una Comunità di Salemi (Trapani), dove stava scontando la misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto ritenuto responsabile di una rapina ai danni di una Agenzia del Credito Siciliano di Trapani. Da quel momento nei suoi confronti era stata emessa un’ordinanza di aggravamento della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere dalla Corte d’Appello di Palermo, a cui si era aggiunta poco dopo un’ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio del Gip presso il Tribunale di Termini Imerese in relazione ad una rapina consumata invece ai danni di un Ufficio Postale di Trabia.