Coronavirus: M5S, 'tamponi a sanitari e coinvolgere altri laboratori' (2)

(Adnkronos) - "La proposta di modifica quindi - aggiunge Pirro - intende definire percorsi di accelerazione alla presa in carico efficiente dei pazienti affetti da Covid-19, la più tempestiva capacità di reazione gestionale ed organizzativa delle Aziende Ospedaliere e di tutto il sistema deputato alla gestione dell’emergenza Covid-19, ivi compresa la verifica e l’analisi tempestiva dei dati epidemiologici e la definizione di ulteriori strategie e misure di prevenzione. Inoltre, considerando il tipo di emergenza che stiamo vivendo, è necessario che l’esito del tampone, che individua o meno la positività rispetto al covid 19, debba avvenire in tempi brevissimi; l’individuazione del soggetto positivo risulta fondamentale per preservare la salute pubblica, per evitare sovraccarichi nelle strutture sanitarie, per porre in atto le quarantene, per salvare vite".

"Ad oggi, a causa dei numeri elevati, servono anche 4 giorni per ottenere l’esito. Pertanto, dando la possibilità a laboratori sia pubblici che privati di poter effettuare e analizzare i tamponi, nel rispetto dei requisiti necessari per svolgere tale attività, si potrebbero diminuire le attese".