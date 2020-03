Coronavirus: Fratoianni, 'bene Conte, subito aiuti a famiglie in sofferenza'

Trump: “Sto pensando a quarantena totale per New York e alcune parti di New Jersey, vediamo”

(Agenzia Vista) Stati Uniti, 28 marzo 2020 Trump: “Sto pensando su quarantena totale per New York e alcune parti di New Jersey” “Sto pensando su quarantena totale per New York e alcune parti di New Jersey” queste le parole di Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti, sull’emergenza coronavirus The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev