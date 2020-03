Coronavirus: Renzi, 'non do date, ma ragioniamo subito come ripartire'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Certo non voglio riaprire tutto ad aprile. Ma dobbiamo purtroppo convivere per lunghi mesi con questo maledetto Covid-13. Non sto indicando una data. Sto dicendo che è arrivato il momento di ragionare su come riaprire". Lo dice Matteo Renzi a HuffPost.

"I leader devono guidare, non inseguire, non sono dei follower. Altrimenti la politica diventa populismo e si seguono solo i sondaggi. E allora è un discorso di verità quello che io faccio. Con il Covid-19 siamo chiamati a convivere per un anno, forse due, questo non lo dice nessuno. Dobbiamo attendere il vaccino. Immaginiamo di stare chiusi in casa con la gente che fa la fame o troviamo un modo per gestire questa fase?", aggiunge."Dico che è il momento di fare un’operazione verità e di dire anche cose spiacevoli".

"Riapriamo le filiere essenziali e, nel frattempo, dobbiamo fare uno screening di massa con gli esami del sangue oltre ai tamponi di massa. La tesi dei principali esperti di numeri è che noi abbiamo già qualche milione di italiani che preso il virus e ha sviluppato gli anticorpi. Siccome ci vorrà tempo per il vaccino, facciamo uno screening di massa. Se davvero il 10-15% della popolazione lo ha preso, probabilmente è immunizzato. Nel frattempo gli altri devono comportarsi come se fossero potenzialmente contagiosi: mascherina, protezioni. Ma devono andare a lavorare".