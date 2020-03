Coronavirus: in casa di riposo Mediglia 61 morti

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - In una casa di riposo di Mombretto, frazione di Mediglia (Milano), sono morte 61 persone, quasi sicuramente dopo essere state contagiate dal Covid19. A denunciarlo è il sindaco di Mediglia, Paolo Bianchi. Intervistato dal quotidiano locale 'Il Cittadino', spiega: "Siamo a 61 (decessi, ndr), qualunque parola perde ogni senso e pesa come un macigno". La struttura sanitaria, una Rsa da 150 posti, fino a febbraio tutti occupati, è una delle tante case di riposo dove, come nel resto della Lombardia, si sono moltiplicati in pochi giorni i casi di coronavirus. A Bergamo e provincia, solo fino a 3 giorni fa, la Federazione italiana medici di medicina generale contava 500 decessi, tutti correlabili al Covid19.