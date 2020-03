Coronavirus: Comune Bergamo, 'società onoranze funebri non sono sole'

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Il Comune di Bergamo è al fianco delle società di onoranze funebri. "Le società di pompe funebri non sono sole", scrive il comune in una nota dopo che la Lia, l'associazione che riunisce le imprese locali del settore, ha lanciato l’allarme per via delle sempre crescenti difficoltà del momento. "Il Comune di Bergamo riconosce lo straordinario lavoro che gli operatori stanno svolgendo: in queste settimane di crisi siamo stati un interlocutore prezioso per Lia e siamo intervenuti più volte a loro sostegno, per risolvere problemi anche fuori dalla nostra competenza territoriale. In questi giorni difficili continueremo a essere al loro fianco", spiega l'assessore di Bergamo ai Servizi Cimiteriali, Giacomo Angeloni.

Da lunedì, dice, 600 mascherine saranno messe a disposizioni del personale delle pompe funebri. "Vorrei approfittare per sollecitare Ats e Regione Lombardia affinché vengano forniti dispositivi di protezione adeguati e garantiti tamponi agli operatori del settore.”

In situazioni normali, spiega ancora l'assessore, "non ci sono mai stati problemi, ma con questi volumi di lavoro e di attività si sono verificati seri problemi di liquidità a cui stiamo cercando di dare risposta concreta. Ci appelliamo perché lunedì non vengano interrotti questi servizi, fondamentali in questo periodo”, conclude Angeloni.