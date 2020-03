Coronavirus: Comune Palermo, tutto regolare apertura straordinaria mercato ortofrutticolo

Palermo, 28 mar. (Adnkronos) - Si sono svolte regolarmente le operazioni di scarico delle merci oggi presso il Mercato ortofrutticolo di Palermo, eccezionalmente aperto il sabato dopo il lungo di periodo di chiusura necessario per l'adozione di procedure e regole utili alla prevenzione del rischio di contagio. Con l'impegno delle guardie giurate del Coime e dei portieri comunali, supportati dalla Polizia municipale e dalle altre forze dell'ordine, sono entrati a scaglioni 12 TIR (sui 17 che si erano prenotati) e 14 piccoli produttori. Le operazioni, iniziate alle 6 del mattino, sono terminate regolarmente alle 12. Lunedì saranno ammessi ed hanno già fatto la prenotazione sull'apposito sito realizzato da SISPI, 200 acquirenti di mattina e poi, nel pomeriggio, nuovamente i venditori.

"Per tutti è obbligatoria, la registrazione sul portale, che rilascia a tutti gli autorizzati un qr-code che rende veloci i controlli in ingresso. Ovviamente sono obbligatori i dispositivi di protezione individuali, quali guanti e mascherine".

"Abbiamo dimostrato - ha detto il Sindaco - che il piano realizzato con grande impegno da parte dei nostri uffici può funzionare ed è anche l'unico possibile per garantire che il Mercato resti aperto in condizioni di sicurezza sia per chi vi lavora sia per la qualità e salubrità degli alimenti. Confidiamo nel fatto che via via che passeranno i giorni, questo nuovo sistema diventerà sempre più veloce e di facile utilizzo e gestione, ma sicuramente il test di oggi è stato più che positivo".