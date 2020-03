Coronavirus: Conte, 'provvedimento di urgenza per sofferenza alimentare'

Conte: Von der Leyen dice no a Covid bond? Non è lei che decide

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2020 Coronavirus, Conte: "Von der Leyen? Proposte non spettano a lei" "Von der Leyen? Proposte non spettano a lei". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in conferenza stampa con il premier, Giuseppe Conte. Fonte: Facebook/Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev