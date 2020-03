Coronavirus: Gallera, 'flessione degli accessi al pronto soccorso'

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Gli accessi al pronto soccorso "negli ultimi giorni hanno una flessione significativa: a Bergamo e a Brescia il numero delle telefonate al pronto soccorso ha un picco in basso". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso della sua diretta Facebook. 'I dati - ha spiegato l'assessore - sono migliori di ieri e gli accessi ai Pronto Soccorso, come mostrano i trend di Bergamo, Como, Pavia e Milano, che sono indicativi per tutta la regione, sono diminuiti significativamente negli ultimi 3 o 4 giorni'.