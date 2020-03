Coronavirus: Gallera, pronti per farmaci sperimentali a domicilio**

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - "Siamo pronti a somministrare a domicilio in via precoce ai malati sintomatici i farmaci sperimentali contro il Covid-19 come clorochina, idrossiclorochina, e anti-reumatoidi'. Lo fa sapere l'assessore della Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, in una nota.