Coronavirus: Brescia-Businarolo, 'bene Lamorgese su app YouPol'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Apprezziamo molto l’iniziativa del ministro Lamorgese. L’App YouPol, estesa da oggi anche alle violenze domestiche, conferma ancora una volta il valore della tecnologia in questa fase di emergenza. I cittadini, soprattutto i più deboli e tra questi le donne vittime di violenza domestica, non sono soli ma connessi con lo Stato in un rapporto sempre forte e reale.” Lo affermano Giuseppe Brescia e Francesca Businarolo, presidenti delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera e deputati del MoVimento 5 Stelle.

“Questa scelta rafforza l’impegno del Parlamento che ha approvato la legge Codice Rosso, una legge che aumenta le garanzie a tutela delle vittime di violenze domestiche e che ha bisogno di iniziative come questa del ministro Lamorgese per essere pienamente applicata. Cogliamo l’occasione per ringraziare il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, e tutte le forze impegnate in queste settimane per far rispettare le decisioni assunte dal governo”, aggiungono i due presidenti.