Coronavirus: Zanda a Salvini, 'nessuno vuole svendere gioielli di Stato'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - “Illustre senatore Salvini, non ho nessuna intenzione di alimentare inutili tensioni politiche. Ho letto però una sua dichiarazione nella quale lei mi attribuisce la volontà di svendere i gioielli dello Stato italiano. Come lei sa benissimo io non ho mai ne pensato ne detto di volere vendere o tanto meno svendere alcunché. Sostenere il contrario, come lei ha detto, è falso". Così il tesoriere del Pd, Luigi Zanda, si rivolge a Matteo Salvini dopo le polemiche del leader leghista sulla proposta del senatore dem lanciata oggi in un'intervista.

"Le scrivo ugualmente perché confido che, in una fase così tragica della nostra storia, anche lei come me possa preferire un confronto civile a una guerriglia a colpi di fake news".