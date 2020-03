Coronavirus: sindaco Agrate Brianza, 'ogni giorno telefono a concittadini in quarantena'

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Il sindaco di Agrate Brianza, Simone Sironi, chiama ogni giorno i suoi concittadini in quarantena, mentre la situazione dei contagi nella piccola cittadina brianzola sta peggiorando.

"In qualità di sindaco, ogni sera, ricevo l’aggiornamento da parte delle Prefettura relativo alle persone che sono positive al virus e/o che sono in sorveglianza attiva", ha sottolineato il primo cittadino Sironi in una nota ripresa da un quotidiano locale, Prima Monza. "Anche oggi, purtroppo, si è verificato un incremento: sono 37 le persone positive ospedalizzate o seguite al proprio domicilio, 55 quelle che, invece, sono in sorveglianza attiva perché sono state a contatto con una persona positiva e che, quindi, potrebbero essere state contagiate. Ogni giorno, al mattino, mi occupo personalmente e in collaborazione con l’Assessore ai Servizi Sociali, di telefonare alle persone che sono in sorveglianza attiva".

Il sindaco ritiene questo "il momento più bello in queste giornate faticose", quello in cui "si costruiscono delle relazioni semplici e vere, solo scambiandosi qualche parola, tante preoccupazioni e, come qualche volta succede, anche notizie rassicuranti che è bene condividere: “questa mattina mio marito, ricoverato in terapia intensiva, si è svegliato. E’ vigile e me l’hanno salutato! Grazie di nuovo per tutto".