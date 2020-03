Coronavirus: Italgas estende donazioni ad altri quattro ospedali

Coronavirus, il governatore Andrew Cuomo: "Scuole chiuse nello Stato di New York"

(Agenzia Vista) New York, 28 marzo 2020 Coronavirus, il governatore Andrew Cuomo: "Scuole chiuse nello Stato di New York" "Se c'è un'intrusione nella vita quotidiana? Sì. Nella mobilità? Sì Nell'economia? Sì ma sull'altro lato della bilancia c'è il salvare vite, non è retorica. Sono fatti. L'istruzione pubblica è molto importante per tutti noi ma dall'altro lato della bilancia c'è la salute ...