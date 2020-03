Coronavirus: indagine, 9 siciliani su 10 preoccupati per diffusione Covid-19

Palermo, 28 mar. (Adnkronos) - "Più di 9 siciliani su 10 si dichiarano oggi preoccupati per la diffusione del Coronavirus nell'Isola. Con un trend cresciuto di 80 punti in poco più di 50 giorni, dal 12% di fine gennaio al 92% odierno". È il dato che emerge dall'indagine condotta nell'Isola dall'Istituto Demopolis, i cui risultati saranno presentati sabato alle 14.30, in anteprima per TGS, nel corso del programma Cronache Siciliane dal direttore di Demopolis Pietro Vento. In diretta anche il presidente della Regione Nello Musumeci.