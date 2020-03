Coronavirus: Gentiloni, 'è in gioco futuro Ue, economia e nostro modello società'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Penso purtroppo che la presa di coscienza della profondità di questa crisi aumenterà con la diffusione della pandemia. La percezione di questa crisi sta cambiando anche al di fuori dall'Ue, negli Usa e in Russia. Penso che progressivamente diventerà chiaro che quello che è in gioco è il futuro delle nostre economie, della nostra Unione e del nostro modello di società". Proprio per questo serviranno "misure straordinarie". Così in un'intervista a 'Le Soir' il Commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni.