Coronavirus: barbiere di fiducia di Mattarella, 'Appena torna a Palermo gli sistemo i capelli' (2)

(Adnkronos) - "Aspetterà come tutti gli altri, come ha sempre fatto. Da quando è diventato Presidente non ha mai cambiato atteggiamento. E' sempre il signore gentile che ho conosciuto tantissimi anni fa - dice ancora sorridendo - lui è una persona per bene e molto discreta". Sergio Mattarella, da oltre venti anni è un "cliente fedelissimo" di Franco Alfonso, come lo definisce lo stesso barbiere che ha il salone nella centralissima via Catania, a Palermo. "Io ne sono molto molto orgoglioso - dice ancora il barbiere -Avere questo onore mi inorgoglisce molto. Non avrei mai pensato di diventare il barbiere personale di un Capo dello Stato". E ricorda di essere stato il barbiere di fiducia "di molte personalità importanti". Ha aperto il suo negozio 57 anni fa e sono state migliaia le persone che si sono sedute sulle sue poltrone antiche in pelle.