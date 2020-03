Coronavirus: Gentiloni, 'in Ue prese decisioni senza precedenti, 14 giorni per nuove azioni'**

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "A livello economico a livello economico abbiamo preso delle decisioni senza precedenti. Le azioni annunciate dalla Bce, la sospensione del Patto di stabilità, il quadro degli aiuti di Stato e l'uso del bilancio. Ci sono due settimane per creare consenso su ulteriori azioni ma sono già state intraprese azioni senza precedenti e molto rapidamente". Così il Commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni in un'intervista alla spagnola 'Efe'. "Non sto dicendo che non abbiamo bisogno di altre misure. Dobbiamo concordare sulle misure aggiuntive ma allo stesso tempo, abbiamo gli strumenti per prevenire che questa crisi, che non ha origine finanziaria, si trasformi in crisi finanziaria nelle prossime settimane".