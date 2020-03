Coronavirus: in rete video che inneggiano a violenza, sindaco Palermo, 'zittire sciacalli'

Palermo, 27 mar. (Adnkronos) - – "Accanto a tanti, tantissimi che stanno vivendo questo momento di crisi gravissima certamente con angoscia per il futuro ma anche con dignità, vi sono alcuni gruppi organizzati, gruppi di sciacalli e professionisti del disagio, che promuovono azioni violente e che nei social network trovano una facile vetrina". Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando a proposito di alcuni video che circolano in queste ore in rete, aggiungendo: "Mentre centinaia di cittadini e famiglie si stanno registrando per ricevere gli interventi di aiuto alimentare del Comune e delle associazioni, ci sono persone e gruppi che già dalle immagini e dagli espliciti riferimenti e soprannomi contenuti nelle proprie pagine mostrano e rivendicano la propria appartenenza al sottobosco mafioso". "Chiedo a tutti i cittadini di segnalarli alle autorità di Polizia, di segnalare i loro account come promotori di violenza agli amministratori di social network perché siano immediatamente bloccati – dice ancora Orlando -. Invece di far loro pubblicità rilanciandoli, facciamo in modo che siano zittiti e che a occuparsene siano le forze di Polizia". Per il primo cittadino si tratta di "una decina di gruppi o poco più, che, però, approfittano della cassa di risonanza offerta dai canali telematici per apparire molti di più e molto più radicati. Palermo anche in questa occasione si sta organizzando per affrontare l'emergenza con grande spirito di comunità, con il lavoro straordinario dei suoi medici e sanitari, con l'impegno dei dipendenti pubblici e delle aziende che garantiscono i servizi, con la passione di tanti volontari e della società civile. Con il comportamento dignitoso di migliaia di persone. Ancora una volta non ci sarà alcuno spazio ma la più ferma repressione – conclude il primo cittadino - per questi sciacalli di professione che sanno solo aggiungere tensione e paura ad una situazione che non ne ha certamente bisogno".