Coronavirus: Ferrara (M5S), 'serve un piano Marshall'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - “Stiamo combattendo una guerra mondiale contro un nemico invisibile. La vinceremo sicuramente, ma all’Italia e all’Europa, per superare questo momento storico eccezionale c’è bisogno di misure economiche eccezionali. Eccezionali come fu il Piano Marshall dopo la seconda guerra mondiale". Lo dichiara il senatore Gianluca Ferrara, capogruppo del Movimento 5 Stelle nella Commissione Affari Esteri di Palazzo Madama.

"L’Unione europea, come ha detto forte e chiaro il presidente Conte, deve mettere subito in campo risorse enormi e incondizionate, superando egoismi nazionali e assurde rigidità ideologiche che rischiano di compromettere in modo irreversibile la solidarietà e l’unione europea. Sì perché se l’Ue non avrà la forza e il coraggio di intervenire subito, ogni Stato sarà costretto ad agire per conto proprio. Come ha dichiarato Vito Crimi, non possiamo permetterci di aspettare. In questo momento è in ballo il senso e il futuro stesso dell’Unione, che deve agire subito per salvare le nostre economie e se stessa”.