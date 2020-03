Coronavirus: AnciSicilia, 'a rischio tenuta sociale, serve reddito di sussistenza'

Palermo, 27 mar. (Adnkronos) - "La tenuta socio-economica e psicologica delle nostre comunità rappresenta, purtroppo, per le nostre città l’emergenza nell’emergenza. I provvedimenti rigorosi, frutto di un costante raccordo fra Anci, Governo nazionale e Governo regionale hanno favorito, almeno per ora, il contenimento della diffusione del contagio, ma siamo purtroppo consapevoli che la gravissima condizione economica della nostra regione, ulteriormente peggiorata dagli effetti della pandemia con ricadute devastanti su famiglie e aziende, può innescare gravissimi fenomeni di tenuta sociale ed economica nei territori". A dirlo sono Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di AnciSicilia, a conclusione di un incontro con alcuni sindaci svoltosi stamattina in videoconferenza. "L’emergenza sanitaria – continua Orlando - ha fatto aumentare in maniera esponenziale i livelli di disoccupazione e determinato la crisi di un numero considerevole di aziende, che, in molti casi, si sono viste costrette a licenziare i propri dipendenti". Per offrire un sostegno economico concreto alle famiglie l’AnciSicilia chiede al Governo nazionale "una nuova articolazione e rimodulazione" del reddito di cittadinanza con uno stanziamento di risorse temporanee e di emergenza.