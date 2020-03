Coronavirus: Fico, 'Parlamento al lavoro per risposte a Paese, impegno costante'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Proseguiamo il nostro lavoro in Parlamento per dare risposte serie al Paese". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb.

"Abbiamo definito in queste ore il calendario per i prossimi giorni. L’Aula si riunisce lunedì pomeriggio per l’annuncio della presentazione dell’ultimo decreto sull’emergenza Covid 19, il cui esame partirà proprio da Montecitorio. Martedì, invece, è prevista la discussione e il voto del decreto Cuneo fiscale. Confermato il question time di mercoledì, trasmesso in diretta televisiva. A seguire ci sarà l'informativa urgente del ministro della Salute Roberto Speranza sulle iniziative intraprese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Giovedì invece avranno luogo le interpellanze urgenti".

"Il nostro impegno è costante. Lavoriamo insieme nell’interesse di tutti i cittadini. Uniti ce la faremo", conclude.