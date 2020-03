Coronavirus: Salvini, 'a polizia penitenziaria stracci a posto mascherine'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - “Alle Forze dell’Ordine mancano le protezioni, e quando arrivano quelle del governo si ritrovano con stracci per spolverare al posto delle mascherine. Sta succedendo in molte carceri italiane, a 24 ore dalla morte per Coronavirus dell’agente di Polizia penitenziaria della casa circondariale di Opera. Anziché mandare a casa circa 6mila fra ladri, rapinatori, truffatori e spacciatori, lo Stato pensi a proteggere le donne e gli uomini in divisa”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.