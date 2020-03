Coronavirus: Asp Enna, 'avviso pubblico per reclutare urgentemente infermieri'

Palermo, 27 mar. (Adnkronos) - - Emanato dalla direzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna l'avviso pubblico urgente per reclutare personale infermieristico. Il bando è indetto per formulare la graduatoria utile a conferire incarichi di collaboratore infermiere da destinare alle Unità operative impegnate a fronteggiare l'emergenza Covid-19. "Il reperimento in urgenza del personale - si legge nell'avviso - viene realizzato attraverso la formazione di un elenco in cui le istanze dei candidati dovranno pervenire esclusivamente per mezzo pec". Il bando, con tutte le necessarie indicazioni per partecipare, è pubblicato sul sito dell'Asp.