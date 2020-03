Coronavirus, positivo anche ministro salute Gb Hancock

Londra, 27 mar. (Adnkronos) - Il ministro britannico della Salute, Matt Hancock, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter, poco dopo ilpremier Boris Johnson.

"Seguendo il consiglio dei medici, ho fatto il test del coronavirus. Sono risultato positivo. Per fortuna i sintomi sono lievi e lavoro da casa in auto isolamento", ha scritto su Twitter, allegando un video in cui parla da casa. Hancock ha esortato tutti a rimanere a casa. Alcuni giorni fa era risultata positiva al test la sottosegretaria alla Salute, Nadine Dorris.