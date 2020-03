Coronavirus: Garavini, 'da commissione Difesa richiesta tutela lavoratori'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "La Commissione difesa del Senato ha approvato ieri all'unanimità, con la sola astensione della Lega, un parere che intende rafforzare e tutelare le condizioni economiche e di sicurezza per tutti gli operatori delle Forze di Polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco". Lo sottolinea Laura Garavini di Iv.

"La salute dei lavoratori - anche dei lavoratori delle forze armate - resta al primo posto, tanto che, nello stesso parere, la Commissione Difesa ha chiesto l'aumento dei fondi per dispositivi di protezione individuale, sanificazione degli ambienti e per il rafforzamento delle strutture della sanità militare. Gli uomini e le donne delle Forze armate sono abituate a non tirarsi indietro, a partire dai loro vertici, come dimostra l'alto numero di contagiati anche tra loro".

"Nella necessità di rispondere immediatamente alle richieste emergenziali la Commissione ha inteso proteggere i comandanti intermedi, non alleggerendo le loro responsabilità rispetto alla sicurezza dei lavoratori, ma garantendo una applicazione delle norme che tenga conto della specificità del momento".