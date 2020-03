Coronavirus: Asp Catania, 'nessun focolaio in ospedale Caltagirone'

Palermo, 27 mar. (Adnkronos) - "Non esiste nessun focolaio epidemico all’ospedale Gravina. I contagi registratisi fra gli operatori non sono in alcun modo riconducibili a un focolaio". Lo precisa in una nota l’Azienda sanitaria provinciale di Catania, spiegando che "a seguito dell’accertamento dei primi contagi sono state attivate tutte le misure di sanificazione e contenimento previste". Sono sette gli operatori positivi al Covid-19. "Il dato non allarma – spiega l’Asp -. Per molti di loro sono già decorsi diversi giorni dall’accertamento del tampone". Già nella prossima settimana due operatori potrebbero rientrare in servizio, dopo il tampone di verifica. "Il contagio degli operatori sanitari rappresenta, purtroppo, una costante nella gestione della pandemia e evidenzia il loro sacrificio e lo spirito di servizio – spiegano dall’Asp etnea -. Allo stato nessun nuovo contagio è stato accertato". Sono già stati sottoposti a tampone tutti gli operatori di Pronto soccorso, Malattie infettive, Mcau, Medicina interna e animazione.

"Secondo classi di priorità, così come nelle indicazioni del presidente della Regione siciliana e dell’assessore regionale della Salute, saranno sottoposti al test per il Covid-19 tutti gli operatori. L’ospedale è rimasto e rimane in attività". Infine, per quanto riguarda l’attività del Pronto soccorso, sottolineano dell’Asp, "i percorsi dedicati alla gestione dei sospetti casi Covid-19, sono presidiati, codificati e attivi".