Coronavirus: Cgil Sicilia, 'tutelare le lavoratrici che allattano'

Palermo, 27 mar. (Adnkronos) - – "Garantire sicurezza e protezione alle madri-lavoratrici in allattamento e ai loro figli, facendole restare a casa ma garantendo per il periodo necessario la retribuzione". La richiesta viene dalla Cgil Sicilia, con la segretaria regionale Monica Genovese. "Si tratta di un tema finora non trattato - dice Genovese - che sottoponiamo all’attenzione delle istituzioni, affinché ci sia al riguardo una previsione normativa che indichi tempi e modalità dell’astensione al lavoro e forme alternative alla presenza nel luogo di lavoro, soprattutto se si tratta di attività in contesti a rischio. Tutelare la lavoratrice-madre e, quindi, la prole - conclude - è un obbligo".