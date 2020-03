Parlamento: parte procedura per candidature a Ufficio bilancio

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - È stato pubblicato sui siti del Parlamento, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati l'avviso per l'invio delle manifestazioni di interesse per la partecipazione alla selezione, di natura non concorsuale, per la costituzione del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Coloro che intendono candidarsi a componente del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio -riferisce un comunicato- devono comunicare la propria manifestazione di interesse, a pena di irricevibilità entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, esclusivamente tramite posta elettronica certificata agli indirizzi pubblicati nei siti istituzionali di Parlamento, Camera e Senato.