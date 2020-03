Coronavirus: Cuperlo, 'Ue viva o agonizzante? Sostegno a Conte per vincere battaglia'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Italia, Spagna, Francia, Belgio, Slovenia, Lussemburgo, Portogallo, Grecia, Irlanda da un lato. Germania, Austria, Olanda, Finlandia, Danimarca dall’altro. Non sono due formazioni di pallone, ma i due schieramenti che si sono fronteggiati nelle oltre sei ore del vertice europeo di ieri". Lo scrive Gianni Cuperlo su Fb.

"La squadra guidata da tedeschi e olandesi non vuole sentire ragione e chiede condizionalità sul Mes (l’accesso al fondo salva Stati). Tradotto vuol dire che chi riceve risorse da lì deve sottostare, una volta conclusa l’emergenza, alle vecchie logiche del rigore e dell’austerità. Condizionalità capite? Con mezzo milione di contagiati e ventitremila morti? Coi camion militari che portano via le bare verso cremazioni lontane da casa? Con un crollo del Pil stimato nella media d’insieme tra il 2 e il 4 per cento? E aggiungo, guardando in casa nostra, con la Confindustria che ragiona di una perdita di 100 miliardi al mese".

"La politica degli Stati è in grado di capire dove siamo precipitati?", si chiede Cuperlo. "Allora bene ieri Conte e la voce grossa: questa volta l’Europa deve semplicemente dire se è una realtà viva o se non avevano ragione quanti la davano per agonizzante".