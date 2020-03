Coronavirus: Marano (M5S), 'Sicilia rischia bomba sociale'

Coronavirus, de Blasio: "Almeno mezzo milione di persone a New York perderà il lavoro"

(Agenzia Vista) New York, 27 marzo 2020 Coronavirus, de Blasio: "Almeno mezzo milione di persone a New York perderà il lavoro" "La nostra prima stima è che probabilmente almeno mezzo milione di persone a New York sarà disoccupata, o lo è già o lo diventerà presto." Lo ha detto il sindaco di New York, Bill de Blasio, facendo il punto della situazione sull'emergenza coronavirus nella sua città, la ...