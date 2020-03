Coronavirus: Conte a Ue, servono strumenti finanziari innovativi

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Qui si tratta di reagire con strumenti finanziari innovativi e realmente adeguati a reagire a una guerra che dobbiamo combattere insieme per vincerla quanto più rapidamente possibile". Questa la linea tenuta dal premier Giuseppe Conte, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, nel corso del Consiglio Ue.

"Una risposta forte ed adeguata la dobbiamo ai nostri cittadini e in definitiva alla stessa Europa. Che diremo ai nostri cittadini se l’Europa non si dimostra capace di una reazione unitaria, forte e coesa di fronte a uno shock imprevedibile e simmetrico di questa portata epocale? - ha chiesto Conte ai leader collegati in conference call - come si può pensare che siano adeguati a questo shock simmetrico di così devastante impatto strumenti elaborati in passato, che sono stati costruiti per intervenire in caso di shock asimmetrici con riguardo a tensioni finanziarie riguardanti singoli Paesi?".