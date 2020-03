Coronavirus: Nencini, 'perché così tanti morti in Lombardia?'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Troppi morti in Lombardia, addirittura circa l'11% dei morti per coronavirus nel mondo. Perché? E perché nelle Rsa si muore più che ovunque, oltre 500 morti fino a ieri? Bisogna chiedersi oggi quali siano le cause, non possiamo aspettare la risposta da una commissione d'inchiesta a emergenza superata”. Lo ha affermato il senatore Riccardo Nencini, presidente del Psi, intervenendo durante i lavori della commissione Lavori pubblici del Senato.

“Si dice -ha aggiunto- ci siano pazienti italiani colpiti dal virus che sono stati trasportati in Germania per essere curati. È così? E perché non abbiamo più posti letto in terapia intensiva?”