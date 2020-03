Coronavirus: Romeo, 'Conte in aula a discutere su ricorso Mes, si voti su questo'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Conte ha detto che l'Europa sta valutando gli strumenti più idonei" per contrastare la crisi economica "e abbiamo sentito anche la proposta di ricorrere al Mes. Ora, visto che su questo tema le condizionalità restano quelle e non si vogliono modificare, il fatto che il governo voglia comunque ricorrere a questo strumento, è un fatto che noi riteniamo sia assolutamente indispensabile e doveroso che il premier Conte venga a fare comunicazioni, non un'informativa, su questo". Lo dice il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, in aula spiegando perchè non condivide il calendario proposto dalla maggioranza.

La Lega chiede infatti che venga inserito nel calendario un altro appuntamento: comunicazioni del premier Giuseppe Conte sul ricorso al Mes. "Il Parlamento ha la funzione di indirizzo nei confronti del governo. E noi avremmo voluto quantomeno discutere con mozioni e risoluzioni" da votare "per poter indirizzare il governo su quale sia lo strumento migliore per affrontare la crisi. Il Parlamento ha il diritto di esprimersi su questo". Tanto più, sottolinea Romeo, visto che "il premier Conte non è stato eletto e quindi, a maggior ragione, ha bisogno necessariamente di un mandato parlamentare" per andare a discutere in Europa.