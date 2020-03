Coronavirus: M5S infiamma Aula Senato, interviene Casellati

Roma,26 mar. (Adnkronos) - Si infiamma il dibattito al Senato per l'intervento del capogruppo del Movimento 5 Stelle Gianluca Perilli, che attacca il centrodestra per le critiche rivolte al governo: definisce Matteo Salvini "monumento all'incoerenza" e rimprovera al vicecapogruppo di Fdi, Isabella Rauti, le parole del presidente del partito, Giorgia Meloni, con le quali nelle settimane scorse aveva definito "criminale" l'atteggiamento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Inevitabile la bagarre con le reazioni dai banchi del centrodestra, con il conseguente intervento del presidente Elisabetta Casellati. "Questo è il momento della collaborazione, abbassiamo i toni -afferma- tenete le mascherine e smettete di urlare, se devo interrompere l'Aula ditemelo".

Perilli non demorde: "senatrice Rauti -dice- se lei potesse cancellerebbe le parole pronunciate dalla Meloni, ma non lo può fare, sono agli atti. Non sarò io a rompere questo patto di collaborazione, però devo dire le cose come stanno. Se tutti siamo chiamati -conclude- dobbiamo rispondere tutti alla stessa maniera, ma io ho detto quello che pensavo".