Coronavirus: Conte, 'nuovo dl da almeno 25 mld ma vogliamo potenziare intervento'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Il nuovo decreto sarà da "almeno 25 miliardi" ma "consentiteci di lavorare, vorremmo potenziare ancora questo intervento". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in aula al Senato.

"Con il nuovo intervento normativo che è in corso di elaborazione confidiamo di pervenire ad uno strumento complessivo altrettanto significativo, rispetto a quanto si qui operato. Non sono in condizione di dare cifre esatte, ma sicuramente sarà uno strumento significativo. E interverremo con stanziamenti aggiuntivi di non minore importo, lavorando con tutti ministri pe definire bene le misure e l’esatto impatto economico, dei 25 miliardi già stanziati con il primo decreto", ha detto sottolineando l'intenzione di voler potenziare ancora il prossimo decreto.