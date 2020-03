Coronavirus: Conte, 'agito prima di qualunque altro Paese'

Conte: "Recepite le richieste dell'opposizione"

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2020 Conte recepite le richieste dell'opposizione Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in aula al Senato per l'informativa urgente sull'emergenza Coronavirus. I senatori a Palazzo Madama hanno adottato le misure cautelative per limitare il contagio, indossando per la maggior parte di loro le mascherine. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev