Social

Coronavirus, Briatore: governo incapace, a Fiumicino arrivano ancora 8000 passeggeri al giorno. Video denuncia

Coronavirus, video-denuncia su Instagram dell'imprenditore Flavio Briatore. "Vedo una situazione nel nostro Paese drammatica. Ho paura. L'altra sera il premier ha fatto discorso alla nazione per dire che faranno multe a chi non sta in casa". Briatore è polemico: "Continuano a dire: state tranquilli, tutto sotto controllo e invece non va bene niente. Per cui non mi fido di questo governo. E non mi ...