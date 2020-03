Maltempo: Statale allagata nel messinese, chiusa la Orientale Sicula

Palermo, 26 mar. (Adnkronos) - La strada statale 114 “Orientale Sicula” è provvisoriamente chiusa al traffico in territorio comunale di Sant’Alessio Siculo (Messina), per allagamento del Ponte Agrò al km 35,250. Le deviazioni avvengono lungo la A18: per chi è procede in direzione Catania, uscita a Roccalumera mentre per chi procede in direzione Messina uscita obbligatoria a Taormina. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità.