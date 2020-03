Coronavirus: sindacati Palermo, 'monitorare case di riposo'

Palermo, 26 mar. (Adnkronos) - “Quanto accaduto nella RSA di Villafrati e le devastanti conseguenze che si sono già prodotte, soprattutto a carico degli anziani ricoverati, ma anche in danno degli stessi operatori della struttura, rischia realisticamente di replicarsi in analoghe strutture dell'area metropolitana di Palermo” . Lo affermano in una nota i segretari generali di Spi Cgil Palermo, Fnp Cisl Palermo Trapani e Uilp Palermo Concetta Balistreri, Rosaria Aquilone e Alberto Magro, i sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil. “Non è difficile immaginare che situazioni di grave e pericolosa difficoltà generale possano esserci proprio nei centri che accolgono un grande numero di anziani come le RSA, le case di riposo, le strutture di accoglienza pubbliche e private, accreditate e non. Per questo – aggiungono i segretari - è necessario l'intervento di tutte le istituzioni preposte, dalla Prefettura, all'Asp, ai Distretti socio-sanitari, alle amministrazioni locali, affinché ci sia un monitoraggio sulle reali condizioni di queste strutture, dove la vita di comunità accelera il contagio, esponendo a maggiore rischio, soggetti già particolarmente vulnerabili”. Il Prefetto di Palermo ha già assicurato a Cgil Cisl Uil di avere un attenzione particolare proprio per una sanificazione complessiva di queste strutture, sia pubbliche che private. I sindacati concludono: “Sarebbe auspicabile un tavolo di confronto tra tutte le istituzioni affinché gli interventi siano certi e immediati, per evitare quella che potrebbe diventare una strage silenziosa. E non vanno dimenticati, tutti gli altri anziani che vivono da soli e per i quali bisognerebbe attivare servizi sociali supplementari ed aggiuntivi, in un momento come questo, per sostenerli nei bisogni quotidiani (spesa, farmaci, pasti, pensione ecc...) evitando che si debbano esporre a possibili contagi, pericolosi per la loro vita”.