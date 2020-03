Coronavirus: Scilipoti, 'virus in laboratorio, si faccia chiarezza'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Da medico, prima che politico, non amo, anzi detesto il complottismo. Ma davanti a questo video non posso tacere. Il video non è di una banale tv locale di provincia, ma della Rai 3, dell' autorevole Leonardo". Lo dice il senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.

"Parla, con dovizia di particolari, della possibilità concreta che il Coronavirus sia nato in laboratorio da un esperimento fatto a Wuhan inserendo la proteina dei pipistrelli geneticamente modificata su topi per arrivare ad un super virus polmonare dannoso per l' uomo. E' stato creato, secondo il video, pur sconsigliati sulla rischiosità e pericolosità da tanti scienziati. Ultimamente il cardinal Ranjit, persona prudente, ha denunciato possibili origini in laboratorio del virus.Chiedo che sia fatta la massima chiarezza e ove tutto questo sia provato è giusto agire nelle sedi internazionali competenti".