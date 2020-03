Coronavirus: Giacomoni (Fi), 'Conte finalmente in aula ma non basta'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - “Finalmente Conte oggi è venuto in Parlamento, ma non basta perché ora deve dare ascolto alle proposte del centrodestra. Ci sono milioni di lavoratori, di piccole e medie imprese, di partite iva, che chiedono risposte chiare e subito. Tutti gli imprenditori hanno bisogno di un sostegno così come tutti i lavoratori devono poter lavorare in sicurezza. E’ vergognoso che dopo un mese non ci siano ancora mascherine e guanti in lattice”. Lo sottolinea Sestino Giacomoni, deputato e membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia, al Tg2.