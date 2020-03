Coronavirus: Miceli (Pd), 'Salvini si fermi, basta fake news'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Matteo Salvini fermi i motori della propaganda e delle fake news che continua a rilanciare. Come ha chiarito la Rai e hanno precisato virologi ed esperti, non esiste nessuna relazione tra l'esperimento fatto in laboratorio nel 2015, di cui dava notizia una trasmissione della Rai, e la pandemia Covid-19 attualmente in corso. Se Salvini pensa di collaborare in forma costruttiva nell'interesse degli italiani, alimentando disinformazione e propaganda, allora non ci siamo proprio. Glielo chiediamo ancora una volta, nell’interesse del Paese: faccia uno sforzo e provi ad essere serio e responsabile". Lo sottolinea il deputato e responsabile sicurezza del Pd, Carmelo Miceli.