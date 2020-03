Coronavirus: Gelmini, 'da Conte omissioni e poca autocritica'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Dal presidente del Consiglio ci saremmo aspettati meno omissioni e un po’ più di autocritica". Lo lamenta Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia, alla Camera.

"È mancato completamente -aggiunge- il riconoscimento dello straordinario lavoro svolto dalle Regioni, dai governatori, dai sindaci: una omissione che non rende merito al lavoro di centinaia di amministratori che stanno combattendo –a prescindere dal colore politico– una battaglia campale. Conte ha rivendicato la giustezza della gradualità dei provvedimenti di contenimento sanitario: ci atterremo a quello che ha detto, giudicheremo in fondo a questa vicenda le scelte che sono state fatte. Questo non è il momento delle polemiche anche se come è noto noi abbiamo sostenuto in queste settimane l’urgenza di scelte diverse e più drastiche".

"L’unità invocata dal presidente del Consiglio non può nascere solo da una comunicazione al Parlamento, anche se certamente è un passo avanti: l’opposizione deve essere ascoltata e a giudicare anche dagli interventi delle forze di maggioranza, tutte le forze politiche avvertono la stessa esigenza. Sanno, come lo sappiamo noi, che la risposta a questa crisi ha bisogno di uno scatto ulteriore -conclude Gelmini- che ancora non è arrivato”.