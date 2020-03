Coronavirus: Tajani, 'da Conte nessuna novità, dica se accetta collaborazione'**

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Nessuna novità dal discorso di Conte. Annuncia di voler lavorare per il nuovo decreto. Ma da solo o con le opposizioni? Oggi non è giunta risposta. Noi siamo pronti a una collaborazione istituzionale per l’Italia. E il governo?" Lo scrive su Twitter, Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.