Smart working: quanto fa bene a ambiente, famiglia e portafoglio?

Milano, 25 mar. (askanews) - Tutti a casa a lavorare, le limitazioni di movimento e le inevitabili misure di sicurezza per tutelare la salute dei dipendenti a causa del coronavirus hanno dato il via nelle aziende ad una corsa allo smarworking, in un Paese in cui il fenomeno è sì in aumento, ma lentamente. Nel 2019 i lavoratori dipendenti in grado di lavorare in modo agile erano 570mila, il 20% in ...