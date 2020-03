Coronavirus: D'Incà, 'benzinai aperti e camion con alimenti in circolazione' (2)

(Adnkronos) - “Abbiamo tante persone in questo momento d'emergenza – ha ricordato il ministro D'Incà a InBlu Radio - che si stanno dedicando alla causa. Abbiamo fatto una richiesta per 300 posti per infermieri e medici e hanno risposto in 8 mila. Il nostro è un Paese che ha risorse incredibili in termini di umanità e solidarietà che spesso tiriamo fuori in momenti difficili".

"Quello che ci deve lasciare il dopo-virus, e ci aspettiamo nei prossimi mesi di riuscire ad uscirne, è un Paese che in ogni momento è capace di dare il meglio di se, così come deve fare la politica”, conclude.