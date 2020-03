Coronavirus: Conte, 'commosso da medici e infermieri, orgoglio Italia'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - I medici e gli infermieri impegnati in prima linea sull'emergenza Covid-19 "non stanno solo lavorando, stanno dando ogni giorno prova di un coraggio che commuove e inorgoglisce l'Italia intera. Abbiamo lanciato un appello per creare una task force di 300 medici da utilizzare in tutta Italia per l'epidemia: hanno risposto in 8.000". Così il premier Giuseppe Conte, nell'intervista sulle pagine di Famiglia Cristiana in edicola domani.