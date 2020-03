Coronavirus: Elettricità Futura e Utilitalia, bene Gse su proroga termini

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Elettricità Futura e Utilitalia apprendono "con soddisfazione" la decisione del Gse di affrontare il tema delle tante scadenze diventate impossibili da rispettare a causa dell’emergenza Coronavirus, così come segnalato dalle Associazioni nei giorni scorsi. Le nuove tempistiche diffuse dal Gse rappresentano infatti "un segnale efficace di risposta all’attuale situazione di difficoltà che sta affrontando la nostra filiera industriale".

"Mettere in sicurezza il settore delle rinnovabili, sempre più centrale per lo sviluppo del Paese, tra l’altro senza necessità di risorse economiche ma solo differendo i termini e semplificando la burocrazia, non può che essere una priorità per i decisori istituzionali al fine di far riguadagnare velocemente competitività industriale al Paese", sottolineano le associazioni in una nota.